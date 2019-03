Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Pkw zerkratz - 5.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Fritzlar Pkw zerkratzt - hoher Sachschaden Tatzeit: 22.03.2019, 17:00 Uhr bis 23.03.2019, 10:20 Uhr In der Zeit von Freitagnachmittat bis Samstagvormittag zerkratzen unbekannte Täter einen Pkw und verursachten hierbei 5.000,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich zu dem Parkplatz im Bereich Langen Berg und fügten den dort geparkten silbernen Mercedes Kombi umfangreiche Kratzer zu. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

