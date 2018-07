POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain - Trennschleifer und Benzin aus Garage geklaut

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Ziegenhain Trennschleifer und Benzin aus Garage geklaut Zeit: 03.07.2018, 12:00 Uhr bis 05.07.2018, 20:00 Uhr

In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Garage im Fünftenweg eingebrochen und haben einen Trennschleifer und einen Benzinkanister im Wert von 200,- Euro gestohlen. Dabei richteten sie einen Sachschaden von mindestens 800,- Euro an.

Die Täter versuchten erst die Haupteingangstür eines ehemaligen Hausmeister-Bungalows aufzuhebeln, der jetzt als Lager genutzt wird. Nachdem dies nicht gelang, beschädigten sie ein Terrassentürrollo und versuchten die Terrassentür einzutreten. Nachdem auch eine Kellertür aus Metall den Einbruchsversuchen standhielt, gelangten die Täter letztendlich über ein vergittertes Kellerfenster in den ehemaligen Hausmeister-Bungalow, welches sie aufdrückten bzw. eintraten. In dem Gebäude durchsuchten sie die Keller- und Erdgeschossräume - fanden hier aber keine Beute. Danach rissen die Täter an einer Außengarage einen Torgriff ab, so dass sie das Tor öffnen konnten. Aus der Garage entwendeten sie einen Trennschleifer der Marke Bosch und einen 5-Liter-Kanister mit Benzin.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

