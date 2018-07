POL-HR: Morschen-Wichte - Auspuffanlage von Sprinter gestohlen

Homberg (ots) - Morschen-Wichte Auspuffanlage von Sprinter gestohlen Tatzeit: 03.07.2018, 16:30 Uhr bis 04.07.2018, 06:50 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter in der Alten Straße die Auspuffanlage eines Klein-Lkw im Wert von 3.700,- Euro gestohlen.

Die Täter demontierten die Schalldämpferanlage des silbernen Klein-Lkw (Sprinter) der Marke Mercedes und entwendeten diese.

In der gleichen Nacht hatten unbekannte Täter in Altmorschen eine Auspuffanlage im Wert von 4.000,- Euro von einem Mercedes-Klein-Lkw gestohlen, wie wir bereits gestern berichteten. Vermutlich waren in beiden Fällen die gleichen Täter am Werk.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell