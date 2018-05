POL-HR: Wabern-Zennern: Erfolgloser Wohnhauseinbruch

Homberg (ots) - Wabern-Zennern Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 01.05.2018, 11:45 Uhr bis, 12:45 Uhr In ein Wohnhaus in der Udenborner Straße brachen unbekannte Täter am gestrigen Vormittag ein. Ob etwas entwendet wurde steht zurzeit nicht fest. Die Täter begaben sich auf die Terrasse des nicht eingezäunten Grundstücks und brachen die Terrassentür auf. Nachdem sie das Wohnhaus betreten hatten, durchsuchten sie mehrere Möbelstücke. Die Täter flüchteten ohne Beute aus dem Wohnhaus. Vermutlich wurden sie durch eine in das Haus kommende Person gestört. Die Höhe des Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

