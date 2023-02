Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei fahndet aktuell nach mehreren Unfällen nach schwarzem VW Jetta und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Nordhessen/ A7:

Die Polizei fahndet aktuell nach einem schwarzen VW Jetta mit den amtlichen Kennzeichen EIC-QR 169 und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Fahrer des Pkw hat am heutigen Mittwochmorgen mehrere Unfälle im Bereich der BAB 7 verursacht und ist anschließend geflüchtet. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Fahrer in einem verwirrten Zustand befindet. Die Unfälle ereigneten sich auf und an der Autobahn in den Bereichen Hann. Münden, Niestetal, Malsfeld, Melsungen und Felsberg. Zuletzt gesehen wurde das gesuchte Auto gegen 8:30 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Nord zwischen den Anschlussstellen Malsfeld und Melsungen. Zur Fahndung ist auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Wer Hinweise auf den aktuellen Standort des schwarzen VW Jetta geben kann, wird gebeten, sich über den Notruf 110 bei der Polizei zu melden. Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Fahrer aggressiv reagiert, wird davon abgeraten, den Pkw zu stoppen oder an den Fahrer heranzutreten.

