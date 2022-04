Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Müllwerker wird in Vellmar von Auto erfasst und verletzt

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Am heutigen Freitagmorgen kam es in Vellmar in der Nordstraße, Ecke Kreuzbreite, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26 Jahre alter Müllwerker verletzt wurde. Während seiner Tätigkeit war der Mann aus dem Landkreis Kassel gegen 7 Uhr aus dem Heckbereich des Müllwagens auf die Fahrbahn getreten, um eine entleerte Mülltonne auf die andere Straßenseite zu schieben. Zur gleichen Zeit wollte eine 18-jährige Autofahrerin aus Vellmar an dem stehenden Abfallsammelfahrzeug vorbeifahren und erfasste den 26-Jährigen, der durch den Zusammenstoß auf die Motorhaube des VW geschleudert wurde. Wie die an der Unfallstelle eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ist der Müllwerker offenbar nicht schwerer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

