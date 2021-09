Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 57-Jähriger in Wohnung mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden: 65-Jähriger tatverdächtig und in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Baunatal (Landkreis Kassel): In der Nacht zum Samstag riefen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Akazienallee in Baunatal gegen Mitternacht die Polizei wegen einer lauten Auseinandersetzung in der Nachbarwohnung. Bei Eintreffen einer Streife des zuständigen Polizeireviers Süd-West fanden die Beamten in der besagten Wohnung einen 57-Jährigen aus Baunatal mit schwersten Kopfverletzungen vor. Er musste anschließend von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Nach Einschätzung der behandelnden Ärzte waren die Kopfverletzungen lebensbedrohlich. Ebenfalls noch in der Wohnung nahmen die Polizisten einen 65-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis fest. Er steht im Tatverdacht, dem 57-Jährigen die Verletzungen mit körperlicher Gewalt zugefügt zu haben. Aufgrund der Schwere der Verletzungen übernahmen die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Nach derzeitigen Erkenntnissen kannten sich beide Männer von einer gemeinsamen Arbeitsstelle und tranken in der Nacht zum Samstag in der Wohnung des späteren Opfers zusammen Alkohol. Die Gründe für die Tat sowie der genaue Tatablauf sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der tatverdächtige 65-Jährige wurde inzwischen auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Das Opfer schwebt nach letzten Erkenntnissen aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.

Matthias Mänz, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 - 910 1020 Dr. Stephan Schwirzer, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2762

