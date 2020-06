Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Junge Frau nachts begrapscht: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum gestrigen Mittwoch eine 19-jährige Frau auf ihrem Nachhauseweg in der Ysenburgstraße begrapscht. Nachdem die junge Frau ihn mehrfach lautstark angesprochen hatte und ein bislang unbekannter Zeuge entgegengekommen war, ergriff der Täter schließlich die Flucht. Die Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kriminalpolizei ermitteln nun wegen sexueller Belästigung und bitten um Hinweise auf den unbekannten Täter.

Wie die deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stehende 19-Jährige bei ihrer Anzeigenerstattung am gestrigen Mittwoch berichtete, ereignete sich der Vorfall in der Nacht gegen 23:00 Uhr. Die junge Frau aus Kassel war zu Fuß von der Haltestelle Weserspitze in Richtung Universität unterwegs, als sich der fremde Mann in Höhe der Grünfläche "Bürgipark" von hinten angenähert und sie angesprochen hatte. Im weiteren Verlauf soll der Fremde ihr gefolgt sein, sie mehrfach an das Gesäß gefasst haben und ihre Hand festgehalten haben. Die 19-Jährige setzte sich dagegen zur Wehr, indem sie den Mann mehrfach laut aufforderte, sie nicht mehr anzufassen. In diesem Moment soll der unbekannte Zeuge entgegengekommen sein, woraufhin der unbekannte Täter schließlich von ihr abließ und in Richtung Moritzstraße flüchtete. Die junge Kasselerin beschreibt den Täter folgendermaßen:

20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, normale Figur, dunkelbraune bis schwarze Haare, dichter Vollbart, trug eine schwarze Brille, bekleidet mit einem kurzärmeligen bunten Hemd in Pastelltönen und einer Jeans.

Die zuständigen Ermittler des K 12 suchen den unbekannten Zeugen, der der jungen Frau und dem Täter entgegenkam. Er und weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell