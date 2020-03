Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: BMW Cabrio mit gestohlenen Kennzeichen flüchtet nach Unfall: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Am vergangenen Freitagnachmittag kam es im Kasseler Stadtteil Niederzwehren zu einem Unfall, bei dem ein unbekannter Fahrer mit einem blauen BMW Cabrio gegen einen Grundstückzaun fuhr und anschließend flüchtete. Wie sich später herausstellte, waren an dem Auto gestohlene Kennzeichen angebracht. Da die bisherigen Ermittlungen der Beamten der Kasseler Verkehrsunfallfluchtgruppe noch nicht zur Aufklärung des Unfalls führen konnten, bitten sie um Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatte sich der Unfall gegen 14 Uhr ereignet. Der blaue BMW war nach Zeugenangaben aus der Brüder-Grimm-Straße gekommen und in die Straße "Am Seidenen Steg" gefahren, die im weiteren Verlauf immer schmaler wird und in einem Fuß- und Radweg mündet. Nachdem der BMW an der Engstelle gegen den Zaun gefahren war, stieg der Fahrer zunächst aus und entschuldigte sich bei der Anwohnerin, die den Unfall beobachtet hatte. Als sie allerdings äußerte, dass sie die Polizei rufen werde, flüchtete er kurzerhand. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streife fehlte von dem BMW mit den Kennzeichen KS-JP 8080 bereits jede Spur. Wie sich dann herausstellte, waren die Kennzeichen vor zwei Wochen von einem geparkten Auto in Kassel-Niederzwehren gestohlen worden. Der Fahrer des Wagens kann wie folgt beschrieben werden:

Maximal 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, sehr kurze dunkelblonde Haare, trug einen beigen oder khakifarbenen Pullover und eine Jeans, hatte Tätowierungen am Hals und an einer Hand, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Auf dem Beifahrersitz des älteren Cabriolets mit schwarzem Verdeck soll eine Frau gesessen haben.

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht hat oder den Ermittlern der Verkehrsunfallfluchtgruppe Hinweise auf den Fahrer sowie den BMW geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

