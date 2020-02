Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Fuldatal-Simmershausen: Brand eines Wohnhauses in der Straße Im Ellenbach

Kassel (ots)

Fuldatal-Simmershausen (Landkreis Kassel):

Bitte beachten Sie auch unsere Erstmeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4527221.

Wie bereits vorberichtet, kam es am heutigen Tag gegen 14:15 Uhr zu einem Brandausbruch im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Im Ellenbach in Fuldatal, Ortsteil Simmershausen. Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Fuldatal und Vellmar rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung mussten drei Hausbewohner über eine Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden.

Bei diesen Personen bestand zunächst der Verdacht auf eine leichte Rauchgasintoxikation, sie wurden jedoch nach erfolgter Untersuchung durch medizinisches Personal vor Ort wieder entlassen, sodass nach derzeitigem Stand nunmehr davon auszugehen ist, dass bei dem Brand glücklicherweise keine Personen zu Schaden gekommen sind.

Die Kasseler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Keller wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe kann weiterhin noch nicht beziffert werden, da der Brandort noch nicht zur Begehung freigegeben ist. Eine Begehung wird voraussichtlich am Montag erfolgen.

Zwei der drei Wohneinheiten sind derzeit aufgrund der Verrauchung im Flur/Treppenhaus bis zum morgigen Tag nicht nutzbar, die Bewohner sind bei Verwandten/Bekannten untergebracht.

Vorbehaltlich einer endgültigen Verifizierung durch die Brandermittler könnte lt. Angaben der Feuerwehr sowie der vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein.

Es wird nachberichtet.

