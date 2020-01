Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 15-jährige Fußgängerin überquerte Straße und wird schwer verletzt

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Eine 15-jährige Fußgängerin ist am gestrigen Mittwochabend in Vellmar beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst worden. Die Jugendliche aus Vellmar zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und musste von einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht allerdings nicht.

Wie die zur Unfallstelle gerufenen Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 18:50 Uhr in der Straße "Zum Feldlager". Ein 23-Jähriger aus Vellmar war mit seinem Seat in Richtung Jungfernkopf unterwegs. In Höhe der Haltestelle "Hessenring" soll nach derzeitigem Erkenntnisstand die junge Fußgängerin plötzlich auf die Straße getreten sein, ohne auf den Verkehr zu achten. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der Autofahrer den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. An dem Seat entstand nach einer ersten Inaugenscheinnahme kein Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Kasseler Polizei geführt.

