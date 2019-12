Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach zwei BMW-Diebstählen gesucht: Weißer X5 in Bad Wilhelmshöhe und weißer M850i in Ahnatal gestohlen

Kassel (ots)

Kassel / Ahnatal: Zwei Autodiebstähle wurden der Kasseler Polizei im Laufe des vergangenen Samstags angezeigt. Gegen Mittag meldete sich zunächst der Besitzer eines weißen BMW X5 aus dem Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe, dessen Wagen im Wert von noch etwa 20.000 Euro offenbar in der Nacht zum Samstag von Unbekannten gestohlen worden war. In dem X5 war allerdings nur noch Sprit für etwa 50 Kilometer, sodass die Täter auf der Flucht noch in der Region getankt haben müssen. Am Abend zeigte dann ein weiterer BMW-Besitzer aus Ahnatal den Diebstahl seines weißen M850i an, wobei sich die Tatzeit in diesem Fall noch nicht näher eingrenzen lässt. Der Wert dieses Autos liegt bei über 100.000 Euro. Von beiden Fahrzeugen fehlt seither jede Spur. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des X5-Diebstahls ist aufgrund der Auswertung einer in der Nähe angebrachten Überwachungskamera genau bekannt. Um 1:10 Uhr hatten sich mindestens zwei Täter dem Tatort in der Friedrich-Naumann-Straße genähert und anschließend den ca. fünf Jahre alten Wagen mit dem Kennzeichen KS-HH 192 gestohlen. Ob sich die Autodiebe die Keyless-Go-Technik des Fahrzeuges zunutze machten, ist derzeit noch unklar. Auch wohin die Täter mit dem Wagen flüchteten und wo sie das Auto anschließend möglicherweise tankten, ist nicht bekannt. Zu diesen Fragen erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Den neuen 8er BMW, Baujahr 2019, mit dem Kennzeichen KS-II 850 hatten Autodiebe in der "Weißes-Kreuz-Straße" in Ahnatal-Heckershausen gestohlen. In diesem Fall lässt sich die Tatzeit bislang nur auf den Zeitraum zwischen Dienstag, 3.12., 16:00 Uhr und Samstag, 7.12., 20:20 Uhr eingrenzen. Auch von diesem Auto fehlt trotz der am Samstagabend eingeleiteten europaweiten Fahndung jede Spur.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Diebstähle oder dem Betanken des X5, das noch in der Region passiert sein müsste, gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

