Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fünf Wohnungseinbrüche im Kasseler Westen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel:

Fünf Wohnungseinbrüche, die sich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und der Nacht auf Samstag im Kasseler Westen ereigneten, beschäftigen derzeit die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Ob in allen fünf Fällen die gleichen Täter agierten, ist derzeit noch unklar. Die zuständigen Ermittler suchen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben oder Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können.

Einbrüche in der Huttenstraße

Zunächst waren am Freitagabend zwei Einbrüche in der Huttenstraße bei der Polizei gemeldet worden. In der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 21:10 Uhr hatten bislang unbekannte Einbrecher jeweils ein Fenster an den beiden Wohnungen, die sich in nebeneinanderliegenden Mehrfamilienhäusern befinden, gewaltsam geöffnet und anschließend die Räume durchwühlt. Während sie aus einer Wohnung nichts stahlen, erbeuteten sie bei dem anderen Einbruch eine Spardose mit Bargeld. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei fehlte von den Tätern bereits jede Spur.

Unbekannte Täter in der Oetkerstraße aktiv

Zu zwei weiteren Wohnungseinbrüchen kam es in der Oetkerstraße. Bislang unbekannte Täter hatten in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr, und Freitagabend, 23 Uhr, eine Regentonne genutzt, um den Balkon einer Hochparterrewohnung eines Mehrparteienhauses zu erreichen. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Balkontür, durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten ohne Diebesgut. In einem anderen Mehrfamilienhaus in der Oetkerstraße kam es in der Zeit zwischen Freitagabend, 18:30 Uhr, und der Nacht zum Samstag, 04:50 Uhr, zu einem Einbruch. In diesem Fall wurde ein Terrassenfenster brachial geöffnet. Nachdem die unbekannten Einbrecher die Wohnräume durchsucht hatten, suchten sie ebenfalls ohne Beute das Weite.

Schmuck aus Wohnung in der Olgastraße gestohlen

Nicht weit entfernt kam es in der Olgastraße zu einem Einbruch in eine Wohnung, bei dem unbekannte Täter eine Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten und Schmuck stahlen. Nach bisherigen Ermittlungen fand der Einbruch in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 17:40 Uhr, und der Nacht auf Samstag, 01:10 Uhr, statt.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

