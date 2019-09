Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand eines Carports und Schuppens in Immenhausen

Kassel (ots)

Immenhausen (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Montag kam es in Immenhausen zu einem Brand eines Carports und des daneben befindlichen Schuppens. Durch die Flammen entstand auch ein Schaden an der Fassade des angrenzenden Wohnhauses. Drei Bewohner des Hauses wurden vorsorglich mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber bereits wieder verlassen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Wie die eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Polizei berichten, kam es gegen 00:20 Uhr zu dem Brand in der Heinrich-Grupe-Straße. Nach Alarmierung der Feuerwehr standen der Carport und der angebaute Geräteschuppen aus Holz bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Vollbrand. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus konnte die Feuerwehr zwar durch ihren schnellen Einsatz verhindern, allerdings wurde die Fassade des Hauses durch die Flammen und die Hitzeentwicklung beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kriminalpolizei geführt.

