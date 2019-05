Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drogendealer rennt vor Polizeistreife weg, wird festgenommen und entpuppt sich als Gesuchter

Kassel (ots)

Kassel: Ein 18-jähriger Mann aus Algerien ergriff am gestrigen Mittwochabend beim "Erblicken" einer Streife des Kasseler Polizeireviers Mitte sofort die Flucht. Die sich wundernden Beamten zögerten nicht und nahmen umgehend zu Fuß die Verfolgung von der Königsstraße in Richtung Martinsplatz auf. Während seiner Flucht entledigte sich der junge Mann mehrerer kleiner "Tütchen", in denen sich Marihuana befand. Die Polizeibeamten konnten den Flüchtigen schließlich auf dem Martinsplatz festnehmen. Da sich aufgrund fehlender Ausweispapiere die Personenkontrolle vor Ort schwierig gestaltete, nahmen sie den Festgenommenen mit auf die Polizeiwache. Als die Beamten dort seine Identität herausgefunden hatten, stellten sie fest, dass der junge Mann hinreichend wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt ist und derzeit keine gültige Aufenthaltsberechtigung für Deutschland besitzt. Da gegen ihn eine vollziehbare Abschiebeandrohung vorliegt und er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er in Haft genommen und soll einem Richter vorgeführt werden.

Die mit diesem Fall betrauten Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo fanden bei der Durchsuchung des 18-Jährigen eine größere Menge an Bargeld, was sie zu der Annahme bringt, dass es sich bei dem jungen Mann um einen Drogendealer handeln könnte. Ein Ermittlungsverfahren diesbezüglich wird nun eingeleitet.

