Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Öffentlichkeitsfahndung wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes: Ermittler gehen ersten Hinweisen nach

Kassel (ots)

(Beachten Sie dazu bitte auch unsere gestern, um 15:30 Uhr, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kassel unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4271462 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Nordhessen: Nachdem sich die Kasseler Polizei und die Staatsanwaltschaft Kassel am gestrigen Mittwoch in einem Verdachtsfall des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes mit einem Foto an die Öffentlichkeit wandten, sind bereits rund 20, in einigen Fällen konkretere Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen. Ein Beitrag zu dem Fall war zudem gestern in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" zu sehen. Wie die zuständigen Ermittler des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo berichten, gehen sie diesen Hinweisen derzeit intensiv nach. Die aktuell geführten Ermittlungen müssen nun ergeben, ob die Personen auf dem Foto dadurch zweifelsfrei identifiziert werden können. Weiterhin noch völlig unklar ist, ob der auf dem Foto zu sehende Mann und das Kind tatsächlich im Zusammenhang mit den Missbrauchsschilderungen im Internet stehen, die ein Unbekannter dort vor drei Jahren in Chats gegenüber anderen machte. Auch dies wird im Falle einer Identifizierung der abgebildeten Personen Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.

Die Kasseler Polizei bittet auch weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Dies werden unter Tel. 0561 - 9100 erbeten.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell