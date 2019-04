Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Beteiligte bei Unfall auf B 83; keine Verletzten; Verkehr läuft wieder

Kassel (ots)

Kassel: In Kassel-Bettenhausen kam es auf der B 83 gegen 15 Uhr zwischen dem Platz der Deutschen Einheit und der Lilienthalstraße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Verkehrsbehinderungen aufgrund einer Vollsperrung. Entgegen erster Informationen wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Ein 55-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz fuhr mit einem Sattelzug auf der B 83 in Fahrtrichtung stadtauswärts auf der linken Fahrspur. Beim beabsichtigten Wechsel auf die rechte Fahrspur übersah er aus ungeklärter Ursache einen dort fahrenden Ford, der von einer 50-jährigen Frau aus Söhrewald gelenkt wurde. Der Ford schleuderte in den Gegenverkehr der B 83 und stieß dort mit einem Skoda zusammen, der auf der linken Fahrspur in Richtung Platz der Deutschen Einheit unterwegs war. Den Skoda lenkte eine 37-Jährige aus Lohfelden, mit ihr im Fahrzeug waren ihre beiden Kinder. Die 37-jährige Frau und ihre Kinder brachte ein Rettungswagen vorsorglich zur Untersuchung in ein Kasseler Krankenhaus. Sie konnten das Krankenhaus aber bereits ohne Verletzungen wieder verlassen.

Die B 83 musste wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Sperrungen sind seit 16:30 Uhr wieder aufgehoben.

