Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall an Zebrastreifen in Immenhausen; Fußgänger schwer verletzt

Kassel (ots)

Immenhausen (Landkreis Kassel):

Schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitt ein 70-jähriger Fußgänger aus Vellmar, der am Mittwochabend in Immenhausen von einem Transporter erfasst wurde.

Wie die Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, fuhr ein 74-Jähriger aus Immenhausen gegen 18:30 Uhr mit seinem Transporter auf dem Steinweg in Fahrtrichtung Grebenstein. In Höhe des Friedhofs missachtete er aus noch unbekannten Gründen den Vorrang des Fußgängers, der die Straße auf dem Zebrastreifen überquerte. Den schwer verletzten Fußgänger brachte ein Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus. Am Transporter entstand, so die Feststellung der aufnehmenden Streife, kein Schaden.

Die weiteren Unfallermittlungen führt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell