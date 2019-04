Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Randalierer in Tabakwarengeschäft verletzt bei Festnahme zwei Polizistinnen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Ein 22-Jähriger hat am Samstagvormittag in der Kasseler Innendstadt bei seiner Festnahme zwei Polizistinnen durch Tritte und einen Kopfstoß verletzt. Der offenbar geistig verwirrte Mann hatte zuvor in einem Tabakwarenladen randaliert und dort versucht, Lottoscheine in Brand zu setzen. Bei seiner Festnahme durch zwei Streifen der Kasseler Polizeireviere Mitte und Nord verhielt er sich weiterhin äußerst aggressiv und griff die Polizisten an. Eine von einem heftigen Kopfstoß des Mannes getroffene 32-jährige Beamtin musste ihren Dienst anschließend abbrechen. Sie hatte eine Gehirnerschütterung und ein Hämatom erlitten. Die durch Tritte am Knie ebenfalls verletzte 27-jährige Polizistin der anderen Streife konnte ihren Dienst fortsetzen. Der in Kassel wohnende 22-jährige Somalier muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten. Er wurde nach seiner Festnahme in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte die Kasseler Polizei am Samstagmorgen, gegen 9:10 Uhr, zu dem Tabakwarenladen im Einkaufscenter am Königsplatz gerufen. Wie er gegenüber den Streifen der beiden Reviere angab, hatte der offenbar verwirrte 22-Jährige zuvor in dem Laden randaliert, mit Gegenständen geworfen und versucht, Lottoscheine in Brand zu setzen, woran er den Mann letztlich jedoch noch hindern konnte. Bei der Festnahme des 22-Jährigen durch die Polizei war es dann zu den Angriffen auf die Beamten gekommen, wobei die zwei Polizistinnen durch ihn verletzt wurden.

