Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Blauer Audi A4 in Niestetal entwendet- Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel): Der Diebstahl eines blauen Audi A 4 Avant in Niestetal-Heiligenrode beschäftigt aktuell die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Polizei Kassel. Bislang unbekannte Täter entwendeten den Pkw in der Nacht zum heutigen Freitag. Die Ermittler der Kripo bitten mögliche Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Wie der Nutzer des Pkw den Beamten der Kripo mitteilte, stellte er den Firmenwagen mit dem amtlichen Kennzeichen GÖ-SD 200 am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr in der Witzenhäuser Straße in Niestetal ab. Am Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr stellte er fest, dass der Audi gestohlen wurde und informierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete, europaweite Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Wie die unbekannten Täter vorgingen, ist derzeit noch unklar. Der gestohlene, dunkelblaue Audi A4 Avant ist zwei Jahre alt und hat einen Wert von etwa 25.000 Euro. Auf der Motorhaube, an den beiden hinteren Seitenteilen und unterhalb des hinteren Kennzeichens befinden sich auffällige Firmenaufschriften in den Farben silber und rot.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen im Bereich der Witzenhäuser Straße in Niesteal beobachtet haben und Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell