POL-KS: Folgemeldung zu gestohlenen Schusswaffen bei Auto-Aufbruch: Weiterhin gesuchte Hundebesitzer waren mit Schäferhund unterwegs

(Beachten Sie bitte auch unsere am Dienstag, 09.04.19, um 16:32 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4241481 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Einbruch in den Pkw.)

Kassel-Rothenditmold: Die als mögliche Zeugen eines Auto-Aufbruchs, bei dem in der Angersbachstraße in Kassel am 15. März 2019 drei Schusswaffen gestohlen wurden, gesuchten Hundebesitzer waren offenbar mit einem Schäferhund oder einem Schäferhund-Mix unterwegs. Dies wurde den mit dem Fall betrauten Ermittlern der Operativen Einheit der Kasseler Polizei nun durch die Befragung weiterer Zeugen bekannt. Die beiden als Zeugen gesuchten Männer führten den Hund am besagten Abend in der Angersbachstraße aus und hielten sich zur Tatzeit vermutlich im Bereich des Tatorts auf. Sie könnten Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Auto gemacht haben und den Ermittlern möglicherweise weitere Hinweise zur Tat oder auf die bislang unbekannten Täter geben. Eine genauere Beschreibung der beiden Männer, die nur aus der Ferne und bei Dunkelheit von Vereinsmitgliedern wahrgenommen wurden, liegt derzeit leider nicht vor.

Die beiden möglichen Zeugen, die am Freitag, 15. März 2019, gegen 22:10 Uhr in der Angersbachstraße in Kassel einen Schäferhund oder Schäferhund-Mix ausführten, oder andere Zeugen, die den Ermittlern der Operativen Einheit Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der gestohlenen Waffen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

