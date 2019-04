Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrsunfall auf der A7 bei Niestetal sorgt für Stau: Autofahrerin wird leicht verletzt

Kassel (ots)

Autobahn 7 (Landkreis Kassel): Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am Sonntagabend auf der Autobahn 7 in Höhe Niestetal Sandershausen zu einem Alleinunfall, bei dem eine Autofahrerin in die Seitenschutzplanke krachte und leicht verletzt wurde. Der Unfall und die Bergungsarbeiten führten auf der A7 in Fahrtrichtung Kassel zu einem Stau.

Wie die eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal mitteilten, fuhr die 70-Jährige aus Kassel gegen 18:15 Uhr mit ihrem Skoda vermutlich auf dem mittleren der drei vorhandenen Fahrstreifen in Richtung Kassel. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte über den rechten Fahrstreifen in die Seitenschutzplanke. Der Pkw rutschte auf der Schutzplanke noch ungefähr 50 m weiter. Die Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Den Schaden am Pkw beziffern die Beamten auf etwa 2.500 Euro. An der Schutzplanke entstand ebenfalls ein Schaden von rund 2.000 Euro. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Fahrzeuge ergaben sich nicht.

Wegen der Bergungsarbeiten des nicht mehr fahrbereiten Pkw und der Beseitigung einer durch den Unfall verursachten Ölspur war bis etwa 21:40 Uhr eine einspurige Verkehrsführung erforderlich. Es kam zu Verkehrsbehinderungen mit rund 3 km Stau.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiautobahnstation in Baunatal.

