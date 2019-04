Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Unfall in Kaufungen: 65.000 Euro Schaden; Straße noch gesperrt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte zu dem Unfall in Kaufungen auch unsere heute unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichte Erst- und Folgemeldung.)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Wie die bei dem Unfall in Kaufungen eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, handelt es sich bei dem Fahrer des Peugeots um einen 37-Jährigen aus Kassel. In dem entgegenkommenden Opel hatte eine 71 Jahre alte Frau gesessen. Beide wurden leicht verletzt. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf etwa 25.000 Euro am Peugeot, 10.000 Euro am Opel der Frau sowie weiteren 30.000 Euro an der Straßenbahn. Aktuell ist die Theodor-Heuss-Straße im Bereich der Unfallstelle noch gesperrt, da die Bergungsarbeiten andauern.

Die weiteren Unfallermittlungen werden beim Polizeirevier Ost geführt.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

