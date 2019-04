Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei kontrolliert mit Zoll und Stadt Kassel Shisha-Bars: Verstöße gegen Jugendschutz-, Ausländer- und Steuergesetz

Kassel: Am Freitag kontrollierten Beamte des Polizeireviers Mitte in einer gemeinsamen Aktion mit dem Zoll Kassel und Frankfurt sowie dem Ordnungsamt der Stadt Kassel Shisha-Bars in der Kasseler Innenstadt. Das Hauptaugenmerk galt der Kriminalitätsbekämpfung, dem Jugendschutz, der Bekämpfung der Schwarzarbeit und Steuerrechtsverstöße sowie der Überprüfung der gaststättenrechtlichen Bestimmungen. Die behördenübergreifende Aktion führte zur Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten 44-Jährigen, zu Feststellungen einer Vielzahl von Ordnungswidrigkeiten, auch Straftaten und Sicherstellung von rund 35 Kilogramm Tabak, der offenbar nicht versteuert war.

Wie die Beamten des Kasseler Innenstadtreviers berichten, kontrollierten sie in der Zeit zwischen 17 und 2 Uhr Shisha-Bars und Kneipen mit Shisha-Angeboten in der Kurt-Schumacher-Straße, Untere Königsstraße, Gießbergstraße, Hoffmann-von-Fallersleben-Straße und Friedrich-Ebert-Straße. Dabei nahmen sie einen 44-Jährigen aus Fuldabrück fest, gegen den ein Haftbefehl wegen Nötigung in drei Fällen und Körperverletzung bestand. Nachdem er die geforderten 600 Euro zahlte, entließen ihn die Beamten auf freien Fuß. In den Bars trafen die Beamten zudem insgesamt neun Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren an. Die Jugendlichen, die erst ab 18 Jahre diese Lokalitäten besuchen dürfen, wurden zum Teil vor Ort, zum Teil auf der Dienststelle ihren Eltern übergeben. Die Betreiber der Bars, in denen die Jugendlichen angetroffen wurden, müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz verantworten. Außerdem trafen die Beamte auf fünf Männer, die ihren aufenthaltsrechtlichen Auflagen nicht nachgekommen waren. Mitarbeiter des Zolls stellten in verschiedenen Bars Tabak sicher, bei dem der Verdacht besteht, dass er unversteuert verarbeitet und Kunden zum Konsum angeboten wurde. Die gesamte Menge beläuft sich auf rund 35 Kilogramm. Auch die Kohlenmonoxid-Werte in den Zubereitungsräumen der Shisha-Bars waren Gegenstand der Überprüfung. An zwei Stätten zeigten die Messgeräte überhöhte CO-Werte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell