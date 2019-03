Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vellmar (Lkr. Kassel): Zwei Unbekannte bei Einbruch in Grillzentrum ertappt: Polizei bittet um Hinweise auf flüchtige Täter

Kassel (ots)

Der Inhaber eines Grillzentrums in Vellmar im Landkreis Kassel ertappte in der Nacht zum heutigen Donnerstag zwei Unbekannte beim Einbruch in seinen Imbiss. Die Täter ergriffen daraufhin ohne Beute die Flucht. Die sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg. Die Kasseler Polizei bittet nun um Hinweise auf die beiden flüchtigen Einbrecher. Es soll sich um zwei Männer gehandelt haben, von denen einer eine Glatze mit heller Kopfhaut hatte und der andere dunkel, mit auf den Kopf gezogener Kapuze bekleidet gewesen sein soll.

Der Zeuge hatte die beiden Unbekannten gegen 2 Uhr in der Nacht im Büro des Grillzentrums am Mittelring ertappt. Da die beiden Einbrecher sofort die Flucht ergriffen, konnte er gegenüber der zum Tatort gerufenen Streife des Kriminaldauerdienstes keine nähere Beschreibung der Täter abgeben. Wie sich herausstellte, waren die Unbekannten über ein Fenster in das Gebäude eingebrochen. Zuvor hatten sie das heruntergelassene Rollo vor dem Fenster gewaltsam herausgerissen und danach die Scheibe eingeschlagen. In dem Büro begannen sie anschließend nach Wertsachen zu suchen, wobei sie jedoch von dem anwesenden Inhaber überrascht wurden und in Richtung Ahnatalschule flüchteten.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Einbruch führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die in der Nacht im Bereich des Tatorts möglicherweise zwei verdächtige Männer beobachtet haben und Hinweise auf die beiden Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

