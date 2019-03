Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Brennender Holzschrank in Mehrfamilienhaus durch Bewohner gelöscht: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag brannte ein Holzschrank im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Fuldatalstraße in Kassel-Wesertor. Ein auf die Rauchentwicklung aufmerksam gewordener Hausbewohner hatte das Feuer anschließend eigenständig löschen können. Aus diesem Grund kam es zu keinen Personen- oder Gebäudeschäden. Nach erster Einschätzung der in der Nacht am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte war der Schrank offenbar auf bislang unbekannte Weise von jemandem vorsätzlich oder fahrlässig in Brand gesetzt worden. Die mit den weiteren Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung betrauten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung des Feuers und dessen Verursacher geben können.

Ein Bewohner im Obergeschoss des Hauses nahe des Ostrings war gegen 2 Uhr in der Nacht auf den Brandgeruch aufmerksam geworden. Beim Nachschauen stellte er fest, dass in einem anderen Obergeschoss der als Sperrmüll im Treppenhaus abgestellte Holzschrank zu brennen begonnen hatte. Er konnte das Feuer anschließend mit Wasser löschen und alarmierte die Polizei. Wie er später gegenüber der Streife des Reviers Mitte angab, hatte er keine anderen Personen im Treppenhaus wahrgenommen.

Die Ermittler des K 11 bitten Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung des Feuers oder dessen Verursacher geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

