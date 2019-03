Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lohfelden (Lkr. Kassel): 23-Jähriger bei nächtlichem Einbruch in Schmiede festgenommen: Tatverdächtiger soll in U-Haft

Kassel (ots)

Die Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers gelang der Kasseler Polizei in der Nacht zum heutigen Dienstag in Lohfelden im Landkreis Kassel. Der 23-Jährige aus Kassel steht im Verdacht, mit einem bislang unbekannten und flüchtigen Komplizen in eine Schmiede eingebrochen zu sein. Da der Einbruch durch Anwohner bemerkt wurde, führte die sofort eingeleitete Fahndung zur Festnahme des Tatverdächtigen, der dabei noch in Besitz von Gegenständen aus der Schmiede war. Weil er auch Diebesgut aus einem Wohnungseinbruch vom vergangenem Wochenende im Kasseler Stadtteil Forstfeld dabeihatte, prüfen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo derzeit, ob er auch für weitere Einbrüche in Frage kommt. Der hinreichend bei der Polizei bekannte 23-Jährige hat derzeit offenbar keinen festen Wohnsitz, weshalb er einem Haftrichter vorgeführt werden soll, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Die auf das ungewöhnlicher Weise nachts in der Schmiede brennende Licht aufmerksam gewordenen Anwohner hatten gegen 1:30 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Die sofort zum Ort des Geschehens in der Lohfeldener Bachstraße eilenden Streifen mehrerer Kasseler Polizeireviere konnte bei der Fahndung den 23-Jährigen festnehmen, der sich auf demselben Grundstück in einer Scheune versteckte. Seinem Komplizen war zuvor unerkannt die Flucht gelungen. Wie eine Zeugin beschrieb, soll dieser Mann einen dunklen Parka getragen haben. Die Fahndung nach ihm brachte leider keinen Erfolg mehr. Wie sich herausstellte, waren die beiden Männer offenbar über die Eingangstür in die Schmiede eingestiegen, die sie auf bislang unbekannte Weise geöffnet hatten. Dort öffneten sie zahlreiche Behältnisse und nahmen mehrere Schlüssel und ein paar Handschuhe an sich. Neben Teilen des Diebesguts aus der Schmiede sowie aus dem Wohnungseinbruch in Kassel fanden die Beamten bei dem Festgenommenen auch eine Dose mit Amphetamin und stellten diese sicher.

Den 23-Jährigen brachten die Beamten anschließend ins Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen der Beamten des K 21/22 gegen ihn, auch mit Blick auf weitere Einbrüche, dauern an. Zudem bitten die Ermittler um Hinweise auf den bislang unbekannten und geflüchteten Komplizen, die unter der Tel. 0561 - 9100 an die Kasseler Polizei erbeten werden.

