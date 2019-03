Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baunatal (Lkr. Kassel): 43-Jähriger bei Arbeitsunfall in Werk tödlich verletzt

Kassel (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, erlitt ein 43-Jähriger bei Arbeiten im Werk eines Automobilherstellers in Baunatal im Landkreis Kassel tödliche Verletzungen. Wie die für Todesursachenermittlungen zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, war der 43-Jährige aus Bulgarien, der für eine Fremdfirma tätig war, nach ersten Erkenntnissen beim Abbauen eines Elektroschaltkastens einer Maschine von dem kippenden schweren Schrank erfasst worden. Die dabei erlittenen Verletzungen waren offenbar so schwer, dass der 43-Jährige an ihnen verstarb. Bei den bisherigen Ermittlungen haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Zur Klärung der Umstände dieses Arbeitsunfalls wurde, wie in solchen Fällen üblich, auch das Amt für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik beim Regierungspräsidium Kassel eingeschaltet.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell