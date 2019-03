Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fuldatal (Lkr. Kassel): Erstmeldung: Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand; Kripo nimmt Ursachenermittlung auf

Kassel (ots)

In der Grebenstraße in Fuldatal-Ihringshausen ist es gegen 11:10 Uhr zum Brand in einem Wohnhaus gekommen. Dabei wurden nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Personen verletzt und mit Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Es soll sich um Rauchgasvergiftungen und in einem Fall um Verbrennungen handeln. Die alarmierte Feuerwehr hat das Feuer mittlerweile gelöscht. Nach ersten Mitteilungen der am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord ist ein Zimmer des Hauses erheblich beschädigt worden. Erste vorsichtige Schätzungen zum Brandschaden belaufen sich auf ca. 50.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dazu führen die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo, die nun die Brandstelle aufsuchen werden.

