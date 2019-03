Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baunatal (Lkr. Kassel): Folgemeldung zu bei Unfall in Auto gefundenem Diebesgut: Ermittler suchen weitere Tatorte und veröffentlichen Foto

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 11:46 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4226945 veröffentlichte Pressemitteilung sowie die dieser Presseveröffentlichung beigefügten Fotos des sichergestellten mutmaßlichen Diebesguts.)

Nachdem in der Nacht zum Sonntag in Baunatal nach einem Verkehrsunfall im Auto von zwei Männern Diebesgut aus Einbrüchen in Gartenhütten gefunden worden war, suchen die Ermittler des Polizeireviers Süd-West nun weitere mögliche Tatorte. Nur zwei der in dem Wagen der beiden 24 und 33 Jahre alten Tatverdächtigen sichergestellten Geräte konnten bislang ihren rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden. Diese Tatorte lagen in der Schweriner Straße und dem Wismarer Weg, in unmittelbarer Nähe zum Unfallort. Da es sich nach Einschätzung der Ermittler auch bei den übrigen, in dem Auto aufgefundenen Gegenständen um Beute aus Einbrüchen oder Diebstählen handeln könnte, veröffentlichen sie nun ein Foto und erhoffen sich dadurch Hinweise auf die Eigentümer zu bekommen. Es handelt sich im Einzelnen um einen Laubbesen, einen Schneeschieber, einen pinken Eimer mit Putzutensilien, einen Schlauchwagen mit Gartenschlauch, einen Trennschleifer, zwei grüne Werkzeugkästen, verschiedenes einzelnes Werkzeug, zwei schwarze Taschen, eine Lötlampe sowie einen Bolzenschneider.

Hinweise an die Ermittler des Reviers Süd-West auf die Eigentümer der sichergestellten Gegenstände und mögliche Tatorte nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell