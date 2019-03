Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baunatal (Lkr. Kassel): Einbrecher versuchen sich an Tresor von Autohaus: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Bei einem Einbruch in ein Autohaus in Baunatal im Landkreis Kassel versuchten die bislang unbekannten Täter am vergangenen Wochenende gewaltsam einen Tresor zu öffnen. Aus unbekannten Gründen ließen sie dann jedoch von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort mit Bargeld aus einer Kasse, die sie zuvor aufgebrochen hatten. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die am Sonntagnachmittag von einer Mitarbeiterin zum Tatort in der Kirchbaunaer Straße gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, waren die Täter in der Zeit zwischen Samstag, 13:15 Uhr, und Sonntag, 14:45 Uhr, über die Tür einer Halle in den Gebäudekomplex eingedrungen, die sie gewaltsam aufbrachen. Sowohl im Werkstattbereich als auch in den Geschäftsräumen öffneten die Einbrecher teils gewaltsam zahlreiche Schränke und Schubladen und brachen dort auch die Kasse auf. In einem Nebenraum machten sich die Täter dann mit einem Trennschleifer an dem massiven Tresor zu schaffen. Ohne diesen letztlich geöffnet zu haben, traten sie mit dem zuvor erbeuteten Bargeld die Flucht in unbekannte Richtung an. Aufgrund der Spurenlage gehen die eingesetzten Beamten davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt hatte.

Zeugen, die im Bereich des Autohauses im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

