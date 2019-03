Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ahnatal (Lkr. Kassel): Autofahrerin wird von tiefstehender Sonne geblendet und stößt mit Bus zusammen: Vier Fahrgäste leicht verletzt

Offenbar weil sie von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde übersah eine Autofahrerin in Ahnatal-Weimar im Landkreis Kassel am heutigen Donnerstagmorgen beim Abbiegen einen entgegenkommenden Bus und krachte mit diesem zusammen. In dem Bus, der 14 Personen einer sozialen Einrichtung für Menschen mit Behinderung beförderte, verletzten sich vier Fahrgäste leicht. Sie konnten nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 4.000 Euro geschätzt.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß heute Morgen, gegen 7:25 Uhr. Die 24-jährige Autofahrerin aus Ahnatal war mit ihrem Kleinwagen auf der Heckershäuser Straße von der Ortsmitte Weimar kommend in Richtung K 30 unterwegs. In Höhe eines Einkaufsmarktes bog sie nach links auf den Parkplatz des Marktes ab. Dabei wurde sie nach ersten eigenen Angaben von der tiefstehenden Sonne geblendet und übersah daher den entgegenkommenden Bus, an dessen Steuer ein 62-Jähriger aus Hofgeismar saß. Bei dem Zusammenstoß zogen sich in dem Bus eine 29-Jährige und eine 32-Jährige aus Ahnatal sowie eine 61-Jährige aus Kassel leichte Verletzungen an Armen und Händen zu, ein 21-Jähriger aus Ahnatal erlitt einen Schock. Die Autofahrerin und der Busfahrer blieben unverletzt.

Die weiteren Unfallermittlungen werden bei der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord geführt.

