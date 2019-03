Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel (Oberzwehren): Raubüberfall auf Einkaufsmarkt in Oberzwehren

Kassel (ots)

Am gestrigen Mittwochabend kam es zu einem Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in der Brückenhofstraße in Kassel.

Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, betraten kurz vor 21:00 Uhr zwei männliche Personen den Einkaufsmarkt und erpressten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld in unbekannter Höhe.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 18-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, normale Statur, schwarzer Pullover mit Kapuze, schwarze Jogginghose, führte eine schwarze Pistole mit

Täter 2: männlich, identische Personenbeschreibung und Bekleidung wie Täter 1, allerdings von schlanker Statur, nicht bewaffnet

Die weiteren Ermittlungen werden von dem zuständigen Kommissariat 35 des Polizeipräsidium Nordhessen geführt. Zeugen, die Hinweise zu den Täter geben können oder Verdächtigtes beobachtet haben, werden gebeten sich unter 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

