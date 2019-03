Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Calden (Lkrs. Kassel): Erstmeldung: Wohnhaus brennt in Fürstenwald

Kassel (ots)

In der Straße "Hinter den Gärten" in Calden-Fürstenwald im Landkreis Kassel brennt es aktuell in einem Wohnhaus. Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz, die Löscharbeiten dauern aktuell an. Nach ersten Mitteilungen soll das gesamten Haus vom Feuer betroffen sein. Angaben zu möglicherweise verletzten Personen oder zur Brandursache können gegenwärtig noch nicht gemacht werden. Beamte der dort zuständigen Polizeistation Hofgeismar sind ebenfalls vor Ort im Einsatz.

Wir berichten nach.

