Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Folgemeldung zum schweren Unfall auf B 83: Zwei Schwerverletzte; Fahrbahn soeben wieder freigegeben

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 7:40 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4216426 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall auf der B 83.)

Bei dem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der B 83 in Kassel, Höhe Lilienthalstraße, gegen 7 Uhr heute Morgen sind die Fahrer beider Wagen schwer verletzt und anschließend in Krankenhäuser gebracht worden. Für einen von ihnen soll aktuell Lebensgefahr bestehen. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten sowie der Reinigung der Fahrbahn konnte die B 83 gegen 9:20 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Bis dahin war die Bundesstraße in Richtung Platz der Deutschen Einheit voll gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war ein 30-Jähriger aus Kassel mit einem VW Golf gegen 7 Uhr auf der B 83 vom Platz der Deutschen Einheit kommend in Richtung Lilienthalstraße unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Lilienthalstraße geriet er aus noch unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr, touchierte zunächst seitlich ein dort entgegenkommendes Fahrzeug und krachte anschließend frontal mit dem Opel Vectra eines 52-Jährigen aus Kassel zusammen. Dabei wurden beide Fahrer schwer, der 30-Jährige offenbar sogar lebensgefährlich verletzt. Ein weiterer, hinter dem Opel fahrender Verkehrsteilnehmer hatte sein Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stillstand bringen können. Dieser Wagen war jedoch durch umherfliegende Trümmerteile im Frontbereich ebenfalls beschädigt worden.

Sowohl der VW als auch der Opel waren bei dem heftigen Zusammenstoß erheblich beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden. Zudem war anschließend die Reinigung der Fahrbahn von Fahrzeugteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen erforderlich.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden beim Polizeirevier Ost geführt.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

