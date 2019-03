Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Festnahme nach Einbruch in Einkaufszentrum: Polizei stellt flüchtenden Täter und fahndet nach Komplizen

Kassel (ots)

Durch das Auslösen einer Einbruchmeldeanlage in einem Einkaufsmarkt im Franzgraben in Kassel haben am heutigen Dienstagmorgen zwei Einbrecher unfreiwillig auf sich aufmerksam gemacht. Mehrere Polizeistreifen waren schnell vor Ort und nahmen einen der beiden flüchtenden Täter fest. Nach seinem Komplizen wird weiterhin gefahndet. Beute machten die beiden nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Nachdem die Alarmanlage des Einkaufszentrums in der vergangenen Nacht, gegen 04:00 Uhr, ausgelöst hatte, fuhren Streifen verschiedener Polizeireviere umgehend zu dem Objekt. Dort stellten sie eine aufgedrückte Schiebetür am Haupteingang fest und sahen zwei Personen im hinteren Bereich des Gebäudes, die sofort zu Fuß die Flucht in Richtung Ostring ergriffen. Einer der beiden, ein 17-Jähriger aus Kassel, konnte nach kurzer Verfolgung noch im Franzgraben festgenommen werden. Seinem Komplizen gelang es, zwischen zwei Häusern hindurch, seine Flucht in Richtung Gartenstraße fortzusetzen und zu entkommen. Nach ihm wird nun gefahndet. Im Anschluss durchsuchten mehrere Beamte und ein Diensthund die Räumlichkeiten des Marktes. Dabei entdeckten sie mehrere offenstehende Lagerräume. Diebesgut erbeuteten die beiden Einbrecher offensichtlich nicht. Der Festgenommene wurde zunächst in das Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt.

Zu dem Täter, der in Richtung Gartenstraße geflüchtet war, ist bisher lediglich bekannt, dass es sich um einen schlanken Mann handeln soll, der zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet war.

Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 bitten nun Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch und der anschließenden Flucht gemacht haben, oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, sich bei der Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

