Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Unfallflucht mit 5.000 Euro Schaden in der Korbacher Straße: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Einen Sachschaden von rund 5.000 Euro hinterließ am ersten Märzwochenende ein unbekannter Fahrer in der Korbacher Straße in Kassel. Auf seiner Fahrt in Richtung Stadtmitte touchierte er mit seinem weißgrauen Klein-Lkw einen geparkten VW Golf und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Zusammenstoß, den die Besitzerin des geparkten Wagens von einem Fenster aus beobachtete, ereignete sich laut ihren Angaben am Samstag, 2. März, gegen 11:15 Uhr. Die 29-Jährige hatte ihren VW Golf zu dieser Zeit am rechten Fahrbahnrand der Korbacher Straße, in Höhe der Hausnummer 193, geparkt. Der bislang unbekannte Fahrer des Kleinlasters, der in Richtung Innenstadt fuhr, streifte beim Vorbeifahren mit seiner rechten Fahrzeugseite den geparkten Pkw, der dadurch über die komplette Fahrerseite beschädigt wurde. Am Unfallort fanden die Beamten eine Begrenzungsleuchte, die der Laster offensichtlich verloren hatte. Der Klein-Lkw soll eine weiße Fahrerkabine und einen Heckaufbau mit hellgrauer Plane haben.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Leonie Klement Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell