POL-KS: Landkreis Kassel - Raubüberfall auf Tankstelle in Fuldatal

Am Sonntag, 10.3.2019, um 20.43 Uhr, wurde eine Tankstelle in Ihringshausen, Veckerhagener Straße, durch zwei männliche Täter überfallen. Diese erbeuteten einen Bargeldbetrag im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Eine 20jährige Mitarbeiterin der Tankstelle konnte die Täter wie folgt beschreiben: 1. Täter: schlanke Statur, Anfang 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 m groß, bekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze, trug schwarze Handschuhe und eine schwarze Hose. Er drohte mit einem schwarzen Messer, etwa 15 bis 20 cm lang, mit schwarzer Klinge. Sprach deutsch, evtl. mit osteuropäischem Akzent. Führte einen dunklen Stoffbeutel mit sich, in welchem das Raubgut transportiert wurde. 2. Täter: schmale Statur, Anfang 20 Jahre alt, bekleidet mit einer hellen, vermutlich beigefarbenen Jacke und einem dunklen Unterteil mit dunkler Kapuze. Beide Täter waren maskiert und verließen die Tankstelle zu Fuß nach rechts in Richtung Innenstadt. Die Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat K 35 beim Polizeipräsidium Nordhessen geführt. Hinweise werden erbeten unter 0561/9100.

