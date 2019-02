Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Aktuell: Behinderungen nach Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn auf Wilhelmshöher Allee

Kassel (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn auf der Wilhelmshöher Allee, Höhe Königstor, in Kassel kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Der Zusammenstoß hatte sich vor Kurzem, gegen 12:35 Uhr ereignet. Wie die zum Unfallort gerufene Streife des Polizeireviers Mitte in ersten Meldungen mitteilt, war eine auf der Wilhelmshöher Allee stadteinwärts fahrende 82-jährige Autofahrerin aus Kassel am Rathenauplatz nach links in Richtung "Königstor" abgebogen und hatte dabei offenbar eine Straßenbahn übersehen. Die Frau hat sich bei dem Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise eher leicht verletzt und wird vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Für ihren beschädigten Kleinwagen haben die Beamten einen Abschleppwagen zur Unfallstelle gerufen.

