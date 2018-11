POL-KS: Kassel: Mit Zettel und Tuch abgelenkt: Zwei Trickdiebinnen bestehlen hochbetagte Seniorin; Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Zwei bislang unbekannte Trickdiebinnen haben am gestrigen Montagnachmittag eine hochbetagte Seniorin in ihrer Wohnung im Kasseler Stadtteil Wehlheiden bestohlen. Eine der beiden Frauen hatte die Rentnerin offenbar mit der Frage nach einem Zettel und durch das Wedeln mit einem Tuch abgelenkt, während ihre Komplizin in der Wohnung auf Beutezug ging. Mit Schmuck der Bewohnerin verließen beide Frauen anschließend die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittler des für solche Trickdiebstähle zuständigen Kommissariats 23/24 suchen nun nach Zeugen die Hinweise auf die Täterinnen geben können. Mit Blick auf einen gleichgelagerten Fall in der vergangenen Woche im Stadtteil Fasanenhof (wir berichteten mit einer Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4124405) warnt die Kasseler Polizei zudem vor dem Auftreten von Trickdieben und solchen miesen Maschen.

Seniorin kann ablenkende Frau beschreiben

Insbesondere die Frau, die sie mit der Frage nach dem Zettel und dem Wedeln mit dem Tuch ablenkte, konnte das Opfer der Polizei später näher beschreiben. Wie die Seniorin gegenüber der von ihr am späten Montagabend gerufenen Streife des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo angab, war diese Frau etwa 30 Jahre alt, etwa 1,50 bis 1,55 Meter groß, hatte schwarze Haare, ein rundliches Gesicht sowie ein südosteuropäisches Äußeres und trug ein Kopftuch. Als die Rentnerin gegen 16:15 Uhr nach Hause kam und die Tür zu ihrer Wohnung im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in der Geysostraße aufschloss, sei plötzlich auch die Frau im Treppenhaus gewesen. Geschickt sei die Unbekannte mit in die Wohnung gelangt und habe die hilfsbereite Seniorin um einen Zettel für eine Notiz gebeten. Im weiteren Verlauf redete die Trickdiebin unentwegt auf ihr Opfer ein und begann, offenbar um von dem Diebstahl abzulenken, mit einem großen Tuch hin und her zu wedeln. Mit ihrer zwischenzeitlich in die Wohnung gekommenen Komplizen soll die Täterin in einer ausländischen Sprache geredet haben.

Schmuck aus Schatulle gestohlen

Da ihr das Verhalten der beiden Frauen merkwürdig vorkam, habe sie diese schließlich aus ihrer Wohnung gedrängt, so die hochbetagte Rentnerin. Dennoch musste sie feststellen, dass aus einer Schmuckschatulle in ihrem Nachttisch bereits Schmuck fehlte. Vermutlich zwei Halsketten und ein Paar Ohrstecker hatten die dreisten Trickdiebinnen erbeutet, bevor sie die Wohnung verließen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen, die am Montagnachmittag im Bereich der Geysostraße zwei verdächtige Frauen beobachtet haben und die den Ermittlern des K 23/24 Hinweise auf die Trickdiebinnen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell