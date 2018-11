Kassel (ots) - Am 17.11.2018 wurde der Rettunsgleitstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg gegen 05.30 Uhr Rauchentwicklung in einem holzverarbeitenden Betrieb in Bromskirchen gemeldet. An der Einsatzstelle in der Straße Im Imkerfeld stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein überdachter Spänebunker im Vollbrand steht. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwändig, weil immer wieder Glutnester abgelöscht werden mussten. Insofern war die Feuerwehr bis gegen 09.20 Uhr im Einsatz. Im Anschluss wurde die Brandstelle für weitere Ermittlungen durch Einsatzkräfte der Polizei Frankenberg sichergestellt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich bisher nicht. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht angegeben werden. Menschen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

