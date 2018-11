POL-KS: Nieste (Landkreis Kassel): Diebe hatten es auf Werkzeug abgesehen; Polizei sucht Zeugen nach Kfz-Einbrüchen in Firmenfahrzeuge

Kassel (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Fahrzeuge einer Elektro- und einer Heizungsbaufirma in Nieste aufgebrochen. Sie erbeuteten dabei verschiedenes hochwertiges Werkzeug der Marken Hilti, Bosch und Würth im Gesamtwert von etwa 8.500 Euro. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter oder gar ein Täterfahrzeug machen können.

In der Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 7:00 Uhr begaben sich die Diebe vermutlich mit einem Fahrzeug nach Nieste. In der Herrenwiese gingen sie zunächst den Sprinter der Heizungsbaufirma an. Nach bisherigen Erkenntnissen flexten sie vermutlich die Tür des Wagens auf und entwendeten dann das Werkzeug vom Laderaum. Danach setzten die Täter ihre Diebestour fort und fuhren in die Thönebergstraße. Hier brachen sie den VW-Transporter mittels Schlossstechens auf und gelangten ebenfalls in den Besitz mehrerer hochwertiger Geräte von Hilti, Bosch und Würth. Da es zahlreiches Werkzeug zu transportieren galt, gehen die Beamten derzeit davon aus, dass die Unbekannten ein Transportfahrzeug benutzten. Mit diesem konnten sie im Anschluss der Einbrüche unbemerkt vom Tatort flüchten.

Insbesondere aufgrund des Einsatzes eines Flexgerätes als Tatmittel und wegen des speziellen Diebesgutes, hoffen die Ermittler der Operativen Einheit der Polizeidirektion Kassel nun, Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder aufgrund der lauten Schleifgeräusche in der Nacht auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter der Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Monique Düker Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1020

