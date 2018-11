POL-KS: Kassel: Unbekannte erbeuten Bargeld und Zigaretten bei Gaststätteneinbruch: Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Bei dem Einbruch in eine Gaststätte in Kassel-Wehlheiden haben Unbekannte am Sonntag Bargeld und Zigaretten im Wert mehrerer Hundert Euro erbeutet. Die Täter hatten zunächst versucht, brachial mit einem Werkzeug ein Fenster komplett aus dem Mauerwerk zu brechen, was jedoch scheiterte. Durch das Zertrümmern der Scheibe gelangten sie am Ende aber doch in das Restaurant und machten Beute. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Ereignet haben muss sich der Einbruch nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen 1 Uhr in der Nacht und Sonntagnachmittag, 13:30 Uhr. Wie die zum Tatort in der Schönfelder Straße, Ecke Sternbergstraße gerufene Streife des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichtet, richteten die Täter mit ihrem brachialen Vorgehen vermutlich einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro an. Nachdem sie in der Gaststätte die Zigaretten und das Bargeld erbeutet hatten, flüchteten sie über ein Fenster neben dem Ausgang wieder aus dem Gebäude und von dort in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die im Bereich des Restaurants Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

