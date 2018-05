POL-KS: Landkreis Kassel - Vellmar: Grüne Kawasaki Ninja nach Unfall auf Landstraße mit Leichtverletztem entwendet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Am gestrigen Sonntagmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3386, zwischen Vellmar und Espenau-Hohenkirchen, ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW, bei dem der Fahrer des Zweirades leicht verletzt wurde. Während der Behandlung in einem Kasseler Krankenhaus, entwendete ein bislang Unbekannter die am Tatort zurückgelassene grüne Kawasaki Ninja mit dem Kennzeichen KS-G 700. Nun bitten die mit der Sachbearbeitung betrauten Beamten des K 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Kawasaki oder auf den Täter geben können, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen 12:30 Uhr. Zu dieser Zeit fuhr ein 61 Jahre alter Fahrer eines grauen Nissan X-Trail aus dem Landkreis Kassel mit seinem SUV auf der L 3386 in Richtung Espenau-Hohenkirchen und wollte in einer Senke nach rechts in einen Feldweg abbiegen. Hierfür reduzierte er seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte ein sich hinter dem Nissan befindlicher 51 Jahre alter Fahrer eines Motorrades zu spät und fuhr auf das Heck des Geländewagens auf. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei leicht, der Fahrer des SUV blieb bei dem Vorfall unverletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, der Nissan blieb unbeschädigt.

Nach dem Unfall fuhr der 61-jährige Nissan-Fahrer den Motorradfahrer in ein Kasseler Krankenhaus, wo sich dieser behandeln ließ. Im Anschluss kehrte der 51-Jährige zur Unfallstelle zurück, um sein nicht mehr fahrbereites grünes Kawasaki-Kraftrad abzuholen. Dieses wurde jedoch nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit von 16:15 Uhr bis 18 Uhr durch einen bislang Unbekannten entwendet.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Beamten des K 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der grünen Kawasaki Ninja ZX-9R oder auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 910 0 bei der Kasseler Polizei zu melden.

