POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2509033

Ratingen / Mettmann / Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Zeit von Donnerstag, 4. September 2025, gegen 8 Uhr, bis Montag, 8. September 2025, gegen 1:50 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung an der Liebigstraße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Samstag, 6. September 2025, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mettmanner Bahnstraße ein. Sie verschafften sich zwischen 15:45 und 16:30 Uhr Zutritt zu der Wohnung im ersten Obergeschoß, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie eine Armbanduhr.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Nacht auf Freitag, 5. September 2025, zwischen 21 Uhr und 4 Uhr brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung an der Eisenstraße in Erkrath ein. Sie verschafften sich Zutritt zu der Wohnung im vierten Obergeschoss und entwendeten ein Portemonnaie und Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

