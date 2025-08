Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2508002

Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Freitag, 1. August 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 1:10 Uhr in eine Firma in der Nähe der Hans-Böckler-Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und lösten dabei einen Alarm aus. Die Unbekannten durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung mit Polizeihund konnten die Einsatzkräfte leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

