Polizei Mettmann

POL-ME: Korrekturmeldung zu "Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt" - Velbert - 2207095

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

In unserer im Presseportal unter der ots-Nummer 2207092 veröffentlichten Pressemitteilung "Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt" (siehe folgender Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5277276) hat sich leider ein redaktioneller Fehler eingeschlichen.

Der 32-jährige Fahrer des VW Tiguan, welcher die Wilhelmshöher Straße aus Richtung Velbert-Langenberg befahren hatte, hatte im Kreuzungsbereich zur Nierenhofer Straße die Absicht, nach links auf die Nierenhofer Straße in Richtung Velbert und nicht in Richtung Nierenhof abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit dem 1er BMW eines 45-jährigen Velberters, welcher von links und nicht von rechts kommend die Nierenhofer Straße in Richtung Nierenhof befuhr.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell