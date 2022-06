Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Senioren um hohe Geldsummen betrogen - Polizei warnt vor aktueller Betrugswelle - Kreis Mettmann - 2206128



Mehrere Seniorinnen und Senioren sind in den vergangenen Tagen um sehr hohe Geldsummen und hochwertigen Schmuck durch verschiedene Maschen von Trickbetrügern betrogen worden. Über einen Betrug berichteten wir bereits in einer eigenen Meldung (s. Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5257352). Die Polizei wiederholt eindringlich ihre Warnung vor Betrügern aller Art und rät dringend zur Vorsicht an der Haustüre und am Telefon.

Wir berichten zusammenfassend über folgende Betrugsfälle. Darüber hinaus wurden der Polizei etliche weitere Betrugsversuche gemeldet, die noch rechtzeitig bemerkt worden sind:

Am Freitag (24. Juni 2022) bekam ein 91-jähriger Mann aus Ratingen telefonischen Kontakt zu einer vermeintlichen Ärztin eines Krankenhauses. Die Betrügerin gab dem 91-Jährigen gegenüber an, dass seine Frau im Sterben liege. Eine letzte Rettung könnte lediglich ein teures Medikament sein, welches der Mann privat zahlen müsse. Die Betrügerin forderte eine Summe in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Gegen 19 Uhr erschien ein Mann an der Adresse des Seniors im Wohngebiet westlich der Metzkausener Straße in Ratingen-Homberg und holte das Geld in einem Koffer ab. Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 40-45 Jahre alt - ca. 1,75 bis 1,80 m groß - europäisches Erscheinungsbild - schmale Statur - trug einen Mund-Nasen-Schutz und eine Kopfbedeckung

Die Polizei in Ratingen bittet um Hinweise zu dem unbekannten Abholer unter der Nummer 02102 9981-6210.

Bereits am Donnerstag (23. Juni 2022) ist eine 88-jähirge Erkratherin um hochwertigen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro betrogen worden. Sie erhielt gegen 15 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten, der behauptete, dass ihr Neffe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Haft zu verhindern, sei eine höhere Geldsumme nötig. Durch geschickte Gesprächsführung wurde die Seniorin derartig unter Druck gesetzt, dass sie Bargeld und Schmuck in eine Tasche legte. Kurze Zeit später erschien eine Frau an der Anschrift der Seniorin westlich der Bergischen Allee in Erkrath-Hochdahl und holte die Tasche ab. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 30 bis 35 Jahre alt - ca. 1,60 m bis 1,65 m groß - normale Statur - ungepflegtes Erscheinungsbild - braune, schulterlange, glatte Haare - trug eine blaue Hose und ein pinkes T-Shirt - sprach Deutsch ohne Akzent

Die Polizei in Erkrath bittet um Hinweise zu der bislang unbekannten Abholerin unter der Nummer 02104 9480-6450.

Unbekannte Trickbetrüger entwendeten am Samstag (25. Juni 2022) aus einem Haus in Monheim am Rhein einen Tresor mit Schmuck im Wert von über zehntausend Euro. Zwischen 13 und 14 Uhr klingelte ein Mann an der Haustüre einer 78-Jährigen an der Bleer Straße. Der Mann gab vor, ein Erdkabel überprüfen zu müssen und bat die Seniorin mit ihm in den Garten zu gehen. Währenddessen stand die Terrassentüre offen, was sich offensichtlich weitere Täter zu Nutze machten. Nachdem der Mann kurze Zeit später, das Grundstück plötzlich wieder verließ, bemerkte die Seniorin, dass ein Tresor mit Schmuck aus ihrem Haus entwendet worden war. Den unbekannten Mann kann sie wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 1,70 m groß - südländisches Aussehen - sprach akzentfrei Deutsch - war komplett in schwarz gekleidet - die Oberbekleidung trug einen roten Aufdruck

Wer Hinweise zu dem unbekannten Mann geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02173 9594-6350 bei der Polizei in Monheim am Rhein zu melden.

Ein 74-jähriger Mann aus Hilden bekam am Freitag (24. Juni 2022) gegen 15.30 Uhr einen Anruf einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin, die angab, dass Betrüger versucht hätten, mehrere tausend Euro von seinem Konto abzubuchen. Sie gab vor, den Mann vor weiteren Betrugsversuchen schützen zu wollen. Mittels geschickter Gesprächsführung brachte die Betrügerin den Mann dazu, sich während des Telefonats in seinen Online-Banking-Account einzuloggen und ihr diverse Zugangsdaten am Telefon durchzugeben. Nachdem das Gespräch beendet worden war, bemerkte der Senior, dass eine fünfstellige Geldsumme von seinem Konto abgebucht worden war und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei nimmt all diese Betrugsfälle in den vergangenen Tagen erneut zum Anlass, um dringend vor Betrügern aller Art zu warnen. Egal, ob am Telefon, per WhatsApp oder an der Haustüre: Seien Sie stets misstrauisch, wenn sich fremde Personen bei Ihnen melden und nach Geld, Wertgegenständen oder persönlichen Zugangsdaten erkundigen. Lassen Sie niemals Fremde in Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Die Polizei fordert niemals am Telefon Kautionszahlungen, Mitarbeiter von Firmen kündigen sich vorher an und können Ausweise vorzeigen. Trennen Sie Anrufe von unbekannten Personen selbstständig und erkundigen Sie sich bei Ihren Angehörigen unter den Ihnen bekannten Nummern. Informieren Sie die Polizei unter der 110, wenn Sie Zweifel haben und sprechen Sie bitte auch mit Angehörigen, Nachbarn und älteren Personen aus Ihrem Umfeld über die verschiedenen perfiden Maschen der Betrüger.

