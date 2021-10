Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt - Velbert - 2110043

Mettmann (ots)

Am Sonntag, 10.10.2021, ereignete sich um 15.25 Uhr in Velbert auf der Nordrather Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die 59-jährige Radfahrerin aus Velbert die Nordrather Straße in Fahrtrichtung Norden befuhr und aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve in Höhe der Hausnummer 281 die Kontrolle verlor. Dabei stürzte sie zu Boden und wurde schwer verletzt.

Die Radfahrerin wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und verbleibt dort stationär.

An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

