Polizei Mettmann

POL-ME: Korrekturmeldung zu: "Drei neue Bezirksdienstbeamte für die Stadt Ratingen" - Ratingen - 2110028

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in ihrer Pressemitteilung "Drei neue Bezirksdienstbeamte für die Stadt Ratingen" (siehe ots-Nummer: 2110027 mit folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5039254) berichtet hat, erhält die Polizei Ratingen drei neue Bezirksdienstbeamte.

Irrtümlicherweise wurde in der Pressemitteilung angegeben, dass Polizeihauptkommissar Sven Sondermann, welcher zukünftig den Bereich Ratingen-Tiefenbroich betreuen wird, neun Jahre lang seinen Dienst in Ratingen versehen hat. Tatsächlich hat Sven Sondermann 19 Jahre lang im Wach- und Wechseldienst in Ratingen gearbeitet.

Des Weiteren übernimmt er nicht den Bereich von Andreas Tiggemann, sondern von Polizeihauptkommissar Uwe Tiggemann.

Die ursprüngliche Pressemeldung wurde bereits korrigiert - die Pressestelle der Kreispolizeibehörde bittet die Medien, die Korrektur in der Berichterstattung zu beachten.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell